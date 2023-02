Aufnahmestopp für Steirer: Große Sorgen in Murau

Engpässe durch lange Fahrten befürchtet

Der Murauer Bürgermeister Thomas Kalcher befürchtet, dass es aufgrund der Maßnahme in Salzburg zu einer problematischen Situation in der Steiermark kommen könnte: „Auf der Stolzalpe gibt es zwar das internistische Angebot zur Erstversorgung, und die funktioniert zum Glück auch gut, aber der Großteil der Patienten wird weiterhin in Knittelfeld behandelt. Von diesem Spital sind wir in Murau 70 Kilometer entfernt.“