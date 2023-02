Gleich zwei Helis für einen Tourengeher im Einsatz

Am Sonntagnachmittag hatte sich ein junger Skibergsteiger aus Tschechien in einer steilen Rinne am Hohen Göll knapp unterhalb des Kuchler Kreuzes bei einem Sturz die Schulter ausgekugelt. Sein Begleiter und zwei weitere Tourengeher leisteten Erste Hilfe und setzten gegen 15.20 Uhr Notrufe ab, die netzbedingt in Bayern UND in Salzburg ankamen.