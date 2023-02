Saudi-Arabien schickt erstmals Astronauten zur ISS

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Saudi Press Agency mitteilte, wird Rajana Barnawi die Reise mit ihrem männlichen Kollegen Ali Al-Karni im zweiten Quartal dieses Jahres von den USA aus in einer Space X-Rakete antreten. Das saudische Weltraumfahrtprogramm hat am Wochenende ein Werbespot zu diesem „historischen Vorhaben“, hinter dem das ganze saudische Königshaus stehe, veröffentlicht (siehe Tweet unten). Abdullah Bin Amer al-Swaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, betonte, dass seine Regierung damit die eigenen Forschungskapazitäten stärken wolle. Zudem soll „das Interesse junger Absolventen an Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und Mathematik“ gesteigert werden.