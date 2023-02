Um Leichen zu bergen, wird eine Straße gebaut

Bei Arbeiten an einer Steilwand hatte sich Mittwochvormittag ein rund 3000 Kubikmeter großer Felsblock gelöst und war in die Tiefe gedonnert. Für die 31 und 64 Jahre alten Baggerführer aus Kärnten kam jede Hilfe zu spät, sie wurden verschüttet. Zehn Personen, die in Häusern unter dem Hang leben, mussten evakuiert werden. Sie kamen bei Verwandten unter oder in einem nahen Gasthaus.