Topgesetzte Maria Sakkari erreicht Linz-Halbfinale

Bereits zuvor hatten sich die Tschechin Marketa Vondrousova (CZE) und Anastasia Potapowa (RUS-8) für die Vorschlussrunde qualifiziert. Vondrousova profitierte bei 4:1 von der Aufgabe der Ungarin Dalma Galfi. Potapowa hatte mit der Deutschen Anna-Lena Friedsam (GER) beim 2:6, 6:4, 6:1 weit mehr Mühe. Für Potapowa war der Sieg ein kleiner Meilenstein: „Es ist mein erstes Halbfinale in diesem Jahr - und ich habe mit diesem Sieg erstmals in meiner Karriere den Einzug in die Top-40 geschafft - ich bin sprachlos vor Freude“, meinte die 21-jährige Potapowa noch auf dem Platz.