Ein „Ja“ von Dieter Bohlen für Oberösterreicherin

Juroren einstimmig

Sie legte eine Performance zu „Diggin in the Dirt“ von Stefanie Heinzmann hin. Obwohl Bohlen zuerst die Auswahl des Songs bemeckerte, behielt sie die Nerven und überzeugte alle Juroren mit ihrer Rockstimme: Nun hält sie gleich vier Mal ein Ticket für den Recall in der Hand. Also fest Daumen drücken!