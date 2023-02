EU-Grenzschutz: Nehammer droht mit Gipfel-Blockade

„Leere Worthülsen werden nicht reichen“, zitiert die „Welt“ in ihrer Mittwochausgabe den rot-weiß-roten Regierungschef. Sollten „konkrete Schritte“ ausbleiben, werde Österreich die Abschlusserklärung des EU-Gipfels „nicht mittragen können“, sagte der ÖVP-Chef. Österreich und sieben weitere EU-Staaten hätten bereits vor dem Migrations-Sondergipfel am Donnerstag und Freitag in einem gemeinsamen Brief mehr EU-finanzierte Maßnahmen zum Außengrenzschutz, raschere Abschiebungen sowie neue Rückführungsabkommen mit Drittstaaten gefordert.