Spitzengehalt soll Ärzte ins Burgenland locken

Gilt in allen Spitälern des Landes

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) einigte sich darauf mit dem Gesundheitsfonds BURGEF sowie der Trägerorganisation KRAGES und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt. Gelten wird das Modell in allen fünf Spitälern des Landes. Weiters enthält es eine Reihe von Prämien etwa für Fortbildungen sowie die Möglichkeit, in Einheiten wie Akutordinationen zusätzliche Dienste zu versehen. Ebenso beinhaltet das Paket eine Lösung für Wochenenddienste.