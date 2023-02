Studentin in der U-Bahn an den Hintern gegrapscht

Zweites Opfer völlig verängstigt

Im Zuge einer Konfrontation wurde er dann aggressiv. Eine zu Hilfe eilende Frau attackierte er: Mit voller Wucht stieß er sie an den Schultern gegen die U-Bahnwand, drückte sie in die Ecke. „Seitdem habe ich Angst davor, mich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ich bleibe, wenn möglich, nur zu Hause.“ - so heißt es in der schriftlichen Stellungnahme des Opfers. Zum Prozess erscheint die Frau als Zeugin nicht.