Wenn unsere Kinder im Drogensumpf untergehen

Zwei Mädchen, gerade einmal 14 und 18 Jahre alt, tot in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Gestorben vermutlich an einer Überdosis, die Drogen dürften die jungen Körper übermannt haben. Es ist ein gefährliches Spiel, auf das sich Kinder und Jugendliche in Österreich immer häufiger einlassen. In vielen Fällen nimmt dieser Teufelskreis ein tragisches Ende. Die Gründe dafür sind tragisch und oft nicht mehr nachvollziehbar.