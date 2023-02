E-Bikerin (80) in Altach von Pkw erfasst

Eine 80 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist am Dienstag gegen 15.45 Uhr in Altach von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger stieß mit seinem Firmenauto beim Linksabbiegen in die Kreuzung der Feldkircher Straße mit der Götzner Straße mit der Frau zusammen.