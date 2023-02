„Schritt fällt mir schwer“: ORF-NÖ-Direktor geht

Ziegler tritt jetzt Urlaub an

Jetzt der Paukenschlag: Bevor ORF-General Roland Weißmann am Montag den Endbericht der Prüfer auf den Tisch bekommt, zieht der NÖ-Landesstudio-Chef selbst die Konsequenzen und tritt zurück! Im „Krone“-Gespräch bestätigt Ziegler: „Das Band des Vertrauens ist gerissen. Zum Wohle des ORF und besonders des Teams in Niederösterreich habe ich mich entschlossen, meine Funktion zur Verfügung zu stellen. Der Schritt fällt mir sehr schwer.“ Er werde jetzt einen Urlaub antreten.