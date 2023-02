Vorgeschmack auf Frühling in der kommenden Woche

Derzeit bibbert Österreich ja bekanntermaßen, Frühtemperaturen im zweistelligen Bereich sind momentan keine Seltenheit. Die Nächte bleiben zwar auch in den kommenden Tagen frostig. Tagsüber ist jedoch im Laufe der Woche langsam Erwärmung in Sicht. So werden laut der Unwetterzentrale bereits am Donnerstag schon plus 5 Grad erwartet, am Freitag können es im Grazer Becken schon plus 8 Grad werden. Und das Wochenende könnte uns dann sogar bereits plus 10 Grad bescheren. Mit dabei ist stets der Sonnenschein.