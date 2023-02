Après-Ski: Betrunkene gingen auf Lokalchefin los

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen drei niederländischen Urlaubern und einer Gruppe Unbekannter in der Nacht auf Dienstag in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Sölden: Nachdem sich die Beteiligten heftig in die Haare geraten waren, wurden die drei Touristen von den Securitys aus dem Lokal geworfen. Dabei attackierten die Verdächtigen noch die Geschäftsführerin (48), wodurch diese Verletzungen erlitt. Auch beim Eintreffen der alarmierten Polizei war die Stimmung noch aufgeheizt.