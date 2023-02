Kleinkind in Bohrloch gefallen: Mädchen gerettet

Ein Kleinkind ist im Nordwesten Thailands in ein 15 Meter tiefes Bohrloch gefallen. Das eineinhalbjährige Mädchen war die ganze Nacht in der engen, schlammigen Grube eingeschlossen, ehe es am Morgen schließlich gerettet werden konnte. Der Rettungseinsatz hatte mehr als 16 Stunden gedauert.