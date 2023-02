Taxler im Polizeivisier: Drei standen unter Drogen

Einiges zu tun hatten auch die Beamten der Finanzpolizei: Diese kontrollierten insgesamt 53 Taxifahrer, wobei der Schwerpunkt auf die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorschriften - wie zum Beispiel die Registrierkassenverordnung - lag. „Bei acht Taxibetrieben wurden dabei Übertretungen festgestellt. In diesen Fällen folgen entsprechende Mitteilungen an das zuständige Finanzamt und Anzeigen an die Finanzstrafbehörde“, heißt es vonseiten der Ermittler.