Sägen an Rendi | Turbulenzen-Garantie

Die Politik - oft für Überraschungen gut. Vieles ist in diesem Getriebe unvorhersehbar. Nur in Sachen SPÖ könnte man in Zeiten wie diesen zum Schluss kommen, dass sie immer wieder die Erwartungen erfüllt. Oft auch die schlimmsten. So konnte man vor den Landtagwahlen in Niederösterreich davon ausgehen, dass es danach zu Turbulenzen auch in der Bundespartei kommen werde. Nämlich mehr oder weniger unabhängig vom Ergebnis: Hätte der niederösterreichische Spitzenkandidat Franz Schnabl wider Erwarten dazugewonnen - es wäre rundgegangen, weil der Rendi-Wagner-Skeptiker dann noch lauter gegen die Bundesparteiobfrau gewettert hätte. Er hat aber erwartungsgemäß verloren - nur der von ihm kritisierten Bundesparteiobfrau hat das natürlich auch nichts genützt. Sie gerät in die Kritik, egal wie es um die Partei steht. Ja, selbst wenn die SPÖ wie bis zum vergangenen Sommer als klare Nummer 1 mit bis zu 30 Prozent Wähleranteil in den Umfragen dasteht wird an Rendi-Wagner eifrig gesägt. Da fragt man sich: Ist dieser Parteichefin noch zu helfen? Und noch mehr: Ist dieser Partei noch zu helfen?