Lawinengefahr bleibt auch in der Steiermark hoch

Evakuierungen in der Ramsau wieder aufgehoben

In der Ramsau haben sich die Verantwortlichen am Sonntagmorgen via Hubschrauber ein Bild der Lage gemacht. „Durch die tiefen Temperaturen ist die Gefahr für eine große Lawine sicher nicht gegeben“, fasst Bürgermeister Ernst Fischbacher zusammen.