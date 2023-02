Weitere Lawinen befürchtet: Gelingt Opferbergung?

In Tirol herrscht auch am Sonntag in weiten Teilen des Landes Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala - und somit Alarmstufe Rot für die Einsatzkräfte. Bereits am Samstag standen die Helfer landauf, landab im Dauereinsatz. Im Zillertal schlug der „weiße Tod“ eiskalt zu - ein 17-jähriger Neuseeländer starb. In St. Anton und in Kaunerberg wurden Wintersportler verschüttet - sie konnten jedoch nicht geborgen werden: zu gefährlich für die Einsatzkräfte! Gelingt heute die Bergung? Die Lawinenwarner des Landes raten jedenfalls auch am Sonntag zu erhöhter Zurückhaltung im Gelände!