Treffen mit Blinken: Schallenberg reist in die USA

Schallenberg sagte im Vorfeld: „Umso wichtiger ist es, mit unseren Partnern in der freien Welt eng zusammenzustehen.“ Blinken ist seit Jänner 2021 US-amerikanischer Außenminister. Der 60-Jährige hätte sich unmittelbar vor Schallenbergs Besuch selbst zu einer heiklen Mission in China aufhalten sollen. Es war erwartet worden, dass der US-Außenminister in Peking die chinesischen Machthaber zu Wochenbeginn davor warnen werde, sich im Ukraine-Konflikt auf die Seite Russlands zu schlagen.