„Stehen USA bei, wenn die Kacke am Dampfen ist“

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat den Vereinigten Staaten in einem Interview Rückhalt in schwierigen Zeiten zugesagt - mit deutlichen Worten. Angesichts der Bilder vom Sturm auf das Kapitol im Jänner gelte es, als Europäer die Hand auszustrecken: „Wir müssen unseren Freunden in Amerika sehr deutlich machen, dass wir genau wissen, wo wir stehen, wenn die Kacke am Dampfen ist“, sagte Schallenberg.