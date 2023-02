Zehnjährige bei Kollision mit Skifahrer verletzt

Ein zehnjähriges Mädchen aus Tschechien wurde am Samstag bei einem Skiunfall auf dem Hochficht verletzt. Das Kind war auf der Hochwaldabfahrt in Richtung Reischlbergbahn unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 57-jähriger Deutscher auf der Wenzelwiese in Richtung Standard-Sessellift Im Kreuzungsbereich der beiden Pisten kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Zusammenstoß.e