91-Jähriger hebt weiterhin im Stabhochsprung ab

„Sport hält jung!“

Ob der aus St. Paul stammende Kärntner nach dem Wettkampf Beschwerden hat? „Naja, das Kreuz tut schon weh. Aber wichtig ist, dass man etwas tut. Sport hält jung!“ Heute will Andrecs in Linz in der M90-Klasse hoch hinaus. Ziele? "Konkurrenz hab ich ja in meiner Klasse keine mehr. Über 1,60 Meter! Ich versuche im Vergleich zum Vorjahr nicht zu viel abzubauen.