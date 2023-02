Ex-Popstar Gary Glitter nach acht Jahren Haft frei

Der einstige Glamrockstar hatte vor allem Anfang der 1970er-Jahre mit Singles wie „Rock and Roll (Parts 1 & 2)“ Erfolge gefeiert. 1997 wurde Kinderpornografie auf seinem Laptop entdeckt und Glitter zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Er wanderte nach Südostasien aus und kam in Vietnam wegen Kindesmissbrauchs für zweieinhalb Jahre in Haft.