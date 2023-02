CIA-Chef: Nächste Monate sind kriegsentscheidend

„Wir müssen Putins Überheblichkeit erschüttern und ihm klar machen, dass er nicht nur nicht in der Lage sein wird, in der Ukraine weiter vorzurücken, sondern dass er mit jedem Monat auch mehr und mehr Gefahr läuft, das Gebiet zu verlieren, das er der Ukraine bisher illegal entrissen hat“, meinte der Direktor des US-Geheimdienstes am Donnerstag bei einer Veranstaltung der George Town University in Washington. Putin wolle nicht ernsthaft verhandeln, meinte er.