Zehnmal mehr Haushalte erhalten Heizkostenzuschuss

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel werden so eingesetzt, dass künftig 250.000 statt bisher 25.000 Haushalte in Oberösterreich vom Heizkostenzuschuss profitieren. Das beschloss die Landeskoalition in einer Arbeitsklausur im Mühlviertel. „Ganz besonders sollen Familien und Alleinerziehende berücksichtigt werden“, präzisiert Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).