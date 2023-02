Hongkong schenkt Touristen 500.000 Flugtickets

Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong will nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen mit einer Charmeoffensive Touristen zurückgewinnen. Regierungschef John Lee kündigte am Donnerstag an, dass von März an 500.000 kostenlose Flugtickets an Besucher aus aller Welt verteilt werden sollen.