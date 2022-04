Corona-Welle in Hongkong wegen der Ungeimpften

Das zeigt jetzt eine amerikanisch-chinesische Studie offizieller Stellen. Experten des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta (USA) und dem chinesischen Pendant, dem Chinese CDC, haben ihren Report parallel auf ihren Websites veröffentlicht. Es geht dabei um die Hintergründe des Omikron-Ausbruchs in Hongkong zwischen dem 6. Jänner und dem 21. März dieses Jahres, also um aktuellste epidemiologische Daten.