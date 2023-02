Mordanklage nach Bluttat an Escort in Ternberg

Der bisher unbescholtene 34-Jährige hatte die 23-jährige Rumänin via Internet in die Wohnung bestellt. Es war offenbar zu einem Streit über den Preis gekommen. Daraufhin soll der Mann die junge Frau derart brutal zusammengeschlagen haben, dass sie laut Obduktion durch Einatmen von Erbrochenem und Blut erstickte. Der Angeklagte will stark betrunken gewesen sein, bei seiner Festnahme am nächsten Tag wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.