Mordalarm: Escort-Girl tot in Wohnung gefunden

Cobra verhaftete Tatverdächtigen

Weil man davon ausging, dass der Täter möglicherweise sich noch in der Wohnnug aufhielt, wurde die Cobra angefordert. Die Beamten der Sondereinheit drangen in die Wohnung ein und verhafteten die 34-jährigen Wohnungsbesitzer, der als dringend tatverdächtig gilt. Was sich genau in der Wohnung abgespielt hat ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Mordermittler laufen auf Hochtouren.