Todesursache nach Mord an Escort-Dame geklärt

Von Cobra festgenommen

Wie berichtet, bestellte sich der junge Mann, der erst seit Juli in Ternberg wohnte, am Samstagabend die junge Rumänin zu sich nach Hause. Was danach genau passierte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist, dass die Dame am Sonntagnachmittag tot in der Wohnung gefunden wurde, Alexander M. wurde von der Cobra festgenommen.