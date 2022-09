Tötung von Escort-Dame: U-Haft über Täter verhängt

Der Kunde, ein bisher unbescholtener gebürtiger Oberösterreicher, hatte die 23-Jährige am Samstag via Internet in die Wohnung bestellt. Er und die Frau dürften sich zuvor nicht gekannt haben. Sie wurde jedenfalls am Samstag von einem Bekannten von Linz nach Ternberg gefahren. Der Chauffeur soll eine gewisse Zeit vor dem Mehrparteienhaus gewartet haben, bevor er ohne die Rumänin wegfuhr. Laut Staatsanwaltschaft dürfte er Dienstagnachmittag befragt worden sein, Näheres war am Mittwoch in Steyr aber noch nicht bekannt.