Erst grantig, dann hantig: Frau rauft mit Polizist

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war einer Polizeistreife in der Salzburger Straße wegen ihrer rasanten Fahrweise aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle machte die Frau einen stark beeinträchtigten Eindruck auf die Beamten. Einen Führerschein konnte die Dame nicht vorweisen, weil er ihr zuvor bereits abgenommen worden war.



Immer renitenter

Danach wurde die Frau immer renitenter. Die Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte sie. Die Polizisten forderten sie auf, den Fahrzeugschlüssel herauszugeben. Daraufhin äußerte sie lautstark ihren Unmut und forderte, dass sie die Polizisten nach Hause bringen sollten. Nachdem die Polizisten dies verneinten, stieg sie wutentbrannt ins Auto und schrie, dass sie dann eben selbst nach Hause fahren werde. Einer der Beamten ging deshalb zur Fahrertür, um der Frau den Schlüssel abzunehmen und eine Weiterfahrt zu verhindern.



Gerangel mit der Fahrzeugtür

Die 47-Jährige versuchte die offene Tür mit Gewalt zuzuschlagen und traf dabei das Bein des Polizisten. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Beiden Polizisten gelang es jedoch, die Frau aus dem Fahrzeug zu bringen und festzunehmen. Auch dabei leistete die Frau heftigen Widerstand und musste am Boden fixiert werden.



Cannabis in Klemmsäckchen

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Klemmsäckchen mit knapp 4 Gramm Cannabis. Die Frau wird auf freiem Fuß angezeigt. Der Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden.