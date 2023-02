Störung bei Netflix in mehreren Ländern gemeldet

Störungen in allen Ländern beinahe behoben

Seit ca. 21.30 Uhr scheint das Problem - zumindest in Österreich und Deutschland - behoben zu sein. Bei allestörungen.de nimmt die Zahl der Störungsmeldungen wieder ab. Auch in den anderen Ländern scheint das Problem nahezu behoben zu sein - auch dort nehmen die Meldungen über Störungen laut Medienberichten wieder ab.