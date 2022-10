Asyl-Landesrat fordert „Bus back für Flüchtlinge“

„Niemand dürfte illegal ins Land“

75.000 Personen stellten heuer bisher einen Asylantrag in Österreich. Um die 4000 Anträge pro Woche waren es im vergangenen Monat. Im selben Zeitraum wären es in Ungarn nur zwei Anträge pro Woche gewesen. „Wäre ich Innenminister, gäbe es aktiven Grenzschutz mit angemessenen Mitteln, illegal dürfte niemand mehr ins Land. Schon gar nicht gäbe es eine behördliche Schlepperhilfe an den Grenzen, wo Polizei und Bundesheer Flüchtlinge in Aufnahmezentren bringen. Somit wären auch Pushbacks vom Diskussionstisch“, kritisiert Waldhäusl VP-Innenminister Gerhard Karner. Sein Weg für 2023 sehe keine zusätzlichen Quartiere vor. „Die Fehler des Bundes werden wir nicht ausbaden.“