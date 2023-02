Der Duft von Liebestod

Die Aktualität ist erschreckend: Wilde Verhältnisse in Galiläa, Kindesmissbrauch, Inzest an der Tagesordnung, wenn Herodes seine Nichte Salome begehrt. Doch Regisseur Cyril Teste winkt ab: „Aktualität ist vergänglich. Ich suche die Universalität in dem Stoff.“ Vor fünf Jahren hat er „Festen“, Thomas Vinterbergs Dogma-Film über den Missbrauch eines Vaters an seinen Kindern, fürs Theater inszeniert: „Natürlich müssen wir unsere Kinder schützen“, sagt er, aber in seiner „Salome“ geht es vor allem um Verleugnung, Verschweigen, die Traumatisierung Salomes, die Teste doppelt auftreten lässt. Eine kindliche Vision der Salome steht der Sängerin zur Seite. Salome besingt den Mond als „silberne Blume“, keusch und rein: „Sie muss sich von der eigenen Kindheit befreien. Das Kind ist die Erinnerung, beschützt die große Salome. Der Mond steht für die verlorene Unschuld.“