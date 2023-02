Aufholjagd! Carolina Hurricanes feiern 5:4-Sieg

Die Gastgeber lagen im Duell mit den Los Angeles Kings in Raleigh nach zwei Dritteln bereits mit 1:4 zurück, retteten sich dank Toren von Paul Stastny, Jordan Staal und Teuvo Teravainen 7:29 Minuten vor der Schlusssirene aber noch in die Verlängerung. Dort fixierte Sebastian Aho mit einem Treffer im Powerplay den sechsten Sieg seines Teams in Folge.