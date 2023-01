Deutlich mehr Privatinsolvenzen im Jahr 2022

Experte: „Frauen kommen oft unschuldig zum Handkuss“

Dass Frauen in die Privatinsolvenz schlittern, liege oft an gemeinsamen Krediten oder an Bürgschaften, für die sie bei einer Trennung haften. „In Kombination mit den zuletzt gestiegenen Kosten in quasi allen Lebensbereichen bringt das insbesondere Frauen sehr häufig in eine finanzielle Schieflage, aus der sie sich ohne Hilfe nicht mehr befreien können“, so Götze. „Wir sehen bei Gericht immer wieder, dass Frauen unschuldig zum Handkuss kommen und in weiterer Folge für die Schulden ihres Partners oder Ex-Partners geradestehen müssen“, erklärte Götze.