Neues Insolvenzrecht: Was sich genau ändert

Und das läuft so ab: Im Insolvenzverfahren bietet der Schuldner einen Zahlungsplan an. Wenn die Gläubiger diesen ablehnen, kommt es zum sogenannten Abschöpfungsverfahren. „Die Dauer dafür hat vorher fünf Jahre betragen, jetzt wird auf drei verkürzt.“ So lange muss der Schuldner jeden Cent, der über das Existenzminimum hinaus geht, zahlen. So sollen gescheiterte Unternehmer schneller eine zweite Chance bekommen.