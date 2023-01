„Hier liegen noch mehr Bomben aus dem Weltkrieg“

Die zweite Fliegerbombe in nur fünf Tagen! Am Welser Verschiebebahnhof wurde am Montag ein 250-Kilo-Kriegsrelikt ausgegraben, nachdem vergangenen Donnerstag ein 50 Kilo schwerer „Zerscheller“ gefunden worden war. Nach einer halben Stunde wurden die Sperren von Flug- und Zugverkehr aufgehoben, die Evakuierung von zwei ÖBB-Gebäuden wurde aufgehoben. Der Entminungsdienst hatte die Bombe entschärft.