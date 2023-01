Modische Vorlieben der Faschingsprinzessin

„In andere Rollen schlüpfen“

Insgesamt 70 Erwachsene und 20 Kinder zählt das Gefolge samt Infantin Pia und Zeremonienmeister. Rund 60 Auftritte werden in der fünften Jahreszeit absolviert. Besonders schön zu sehen sei, dass nach der coronabedingten Durststrecke die Freude am Fasching bei Kindern und Erwachsenen ungebrochen ist. „In der fünften Jahreszeit ist alles ein bisschen lockerer. Man bricht aus dem Alltag aus und kann in eine andere Rolle schlüpfen“, schwärmt Michaela, die sich im Faschingstreiben seit Jahren engagiert.