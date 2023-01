Wirre Clips aus dem Endzeitkeller in Hadres

In den Clips führt er durch das Presshaus mit angebauter Kellerröhre. Zwar stapeln sich, auch im (oberirdischen) Wohnbereich Kisten mit Haltbarem und Kosmetika. Prepper (bereiten sich auf die Endzeit vor, Anm. d. Red.) seien sie aber nicht, erklärt der auf freiem Fuß Angezeigte. Alles halb so wild, so der Grundtenor.