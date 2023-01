Das wirre Weltbild des Reichsbürgers im Keller

Der in Österreich geborene, begabte Fotograf setzte sich nach Aufenthalten in Deutschland und England schließlich in die Dominikanische Republik ab. Dort erfuhr er im Februar 1998 vom schrecklichen Unfalltod Falcos. In der Folge recherchierte er am Unfallort, bei Ärzten und Zeugen. Und bot seine Ergebnisse auch der „Krone“ an. Danach arbeitete er an einem eigenen Falco-Musical.