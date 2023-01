Reichsbürger-Familie bis zu neun Monate verschanzt

Es gibt Geschichten, die machen selbst erfahrene Ermittler noch sprachlos. So auch beim aktuellen Fall in der Obritzer Kellergasse in der Gemeinde Hadres. Ein 54-jähriger Familienvater dürfte sich - wie berichtet - seit mehreren Monaten mit seiner Lebensgefährtin (40) und sechs nicht gemeldeten Kleinkindern illegal in einem ausgebauten Weinkeller versteckt haben.