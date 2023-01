Reichsbürger hauste mit Familie illegal in Keller

Beschwerden von Nachbarn haben am Donnerstag zu einer überraschenden Entdeckung in einer Kellergasse in Hadres in Niederösterreich geführt. Ein 54-jähriger Reichsbürger hatte es sich mit seiner Frau und den fünf Kindern in einem der Keller häuslich - allerdings illegal - eingerichtet. Als die Familie aufflog, ging der Mann zum Angriff über, ehe er sich mit Frau und Kindern verbarrikadierte.