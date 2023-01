Oani, zwoa, drei, dahin geht‘s in Wals-Siezenheim

„I will euch jetzt richtig kreischen hören“ - so begrüßt ein junger Schnalzer seine Fankurve. Bei strahlendem Sonnenschein, aber nur 2 Grad über Null braucht es eben doch das Anfeuern der Zuschauer. Zahlreiche von ihnen haben sich am Sonntagnachmittag beim 46. Gemeindeschnalzen in Siezenheim eingefunden.