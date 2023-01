Erste Hinweise zum mysteriösen Raub-Mordfall

Ein Mord ohne Leiche - ein mysteriöser Kriminalfall beschäftigt die Salzburger Ermittler. Laut den bisherigen Angaben soll der Iraker Mohanad A. Opfer eines Raub-Mordes geworden sein. Zur Aufklärung bittet die Exekutive die Bevölkerung um Mithilfe - speziell bei zwei Fragen: Einerseits dem Auto des Opfers, ein BMW X6. Dieses Fahrzeug bot der Iraker am 22. Dezember auf Facebook zum Verkauf an. Im Zuge eines Verkaufsgesprächs mit Kaufinteressenten soll das Verbrechen passiert sein - also von 2. auf den 3. Jänner. Darauf deuten die Handy-Standortdaten des Opfers hin, welches an diesem Abend in Grödig, Maria Plain und Nußdorf eingeloggt war.