„Ukrainer müssen in Fußballstadien leben“

Fußballstadion und Bahnhof als Notunterkunft

Eines der größten Probleme sei die oft fehlende Stromversorgung. „Jedes Mal, wenn wir in die Notunterkünfte kamen, gab es keinen Strom. Daher fallen auch die Heizungen öfter aus, denn einige Teile des Heizsystems funktionieren nur mit Strom“, erzählt Easter. Aktuell müssten immer noch viele Menschen ihr Zuhause verlassen und in Notunterkünften untergebracht werden. Das sei jetzt im Winter laut der Nothelferin besonders kritisch. „Die geflüchteten Menschen müssen in Bahnhöfen, Fußballstadien und Bürogebäuden leben, die nicht zum Bewohnen geeignet sind“, erklärt Easter.