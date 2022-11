So ging es der „Krone“ in einem Luftschutzbunker

Stromausfälle auch in Moldau

Zeitgleich mit Kiew gab es in der gesamten Ukraine Luftalarm. Russische Raketen schlugen in sämtlichen Regionen des Landes ein. In der Folge fiel in Teilen des Landes der Strom aus – auch in Lemberg, ganz im Westen. Teils war das Nachbarland Moldau betroffen. In der Nacht wurde in der Region Saporischschja ein Spital getroffen und ein neugeborener Säugling getötet. Aufgrund der Angriffe auf zivile Ziele hat das EU-Parlament Russland nun als staatlichen Unterstützer von Terrorismus eingestuft.