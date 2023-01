„Überall anders wäre das Wiederbetätigung“

Empörung wächst

Für Staudinger sind die Appelle lediglich „einige Rückmeldungen“, gemessen an „sehr viel positivem“ Echo. Sie will an der Ausstellung jedenfalls festhalten und drohte bei Kritik, man könne die Ausstellung antisemitisch lesen, ihrerseits auch schon mit Klage. Allerdings verspricht sie, man „arbeite daran“, mehr Erklärungen und Kontext in die Ausstellung einzubauen. Die Ausstellung läuft schon seit Ende November und noch bis zum 4. Juni. Die Empörung wächst unterdessen weiter.